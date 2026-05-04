Бутягин: в польской тюрьме от отчаяния спасали физкультура и вера в людей

Бутягин рассказал, что ему помогало справляться с отчаянием в польской тюрьме Бутягин: в польской тюрьме от отчаяния спасали физкультура и вера в людей

Москва4 мая Вести.Российскому археологу Александру Бутягину, незаконно удерживавшемуся в польской тюрьме, помогали физические упражнения и вера в людей, которые за него боролись. Об этом он рассказал журналистам.

Он отметил, что никогда прежде так успешно не сбрасывал вес.

Было несколько способов. Во-первых, я занимался всякими физическими упражнениями, чтобы поддержать себя. И как бы, в жизни я так хорошо не худел. Во-вторых, я верил в то, что за меня сражаются самые разные люди. От моих ближайших друзей и родственников до самых высших лиц государства и президента включились сказал Бутягин

Он добавил, что не ожидал такого внимания к своей "достаточно скромной персоне". Археолог также выразил большую благодарность генеральному директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

Бутягин прокомментировал свое преследование в Европе. Он уверен, что притеснение не закончено, и опасается второго ареста.