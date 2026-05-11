Москва11 мая Вести.Российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин выразил мнение, что он не единственный, кто попал под преследования. Соответствующее заявление он сделал в интервью ТАСС.

Я как минимум об одном человеке еще точно знаю. Но он, в отличие от меня, надеюсь, никуда не попадет сказал ученый

По словам Бутягина, для украинской стороны "было бы логично" обвинить его "в незаконных раскопках", но такая уголовная статья "неинтересная". Археолог считает, что уничтожение культурных ценностей и нарушение Гаагской конвенции, в которых его обвинили, звучат красивее, поэтому при аресте в Польше он "сразу сказал, что это политическое пропагандистское дело", но в польском суде не прислушались к нему.

Как порассуждал археолог, когда идут военные действия, летают беспилотники и гибнут люди, к этому все быстро привыкают, хотя "в этом нет ничего хорошего, это плохо". Бутягин добавил, что гибель кота из-за ракеты может произвести впечатление на людей, и похожая роль - у культурных ценностей. Бутягин выразил мнение, что задержание "такого уничтожителя культурных ценностей" - это более значительно "в смысле пропаганды, прессы".

Журналисты также спросили у него, в частности, что он может посоветовать своим коллегам, чтобы они не попали в такую ситуацию. Бутягин ответил, что может порекомендовать проконсультироваться заранее с теми, кто в этом вопросе разбирается. Ученый уточнил, что считает свой поступок беспечным, но добавил, что ранее без последствий посещал Кипр и Италию.

Ученого Александра Бутягина задержали в Польше в декабре прошлого года по запросу Украины, обвинившей его в раскопках на территории Крыма. Польский суд принял решение об экстрадиции ученого на Украину, где ему грозило 10 лет тюремного заключения. В апреле Бутягин был освобожден в рамках обмена.