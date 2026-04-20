Мурадов считает, что мировое научное сообщество может повлиять на дело Бутягина Мурадов: мировое научное сообщество может повлиять на дело Бутягина

Москва20 апр Вести.Массовые обращения иностранных ученых и музейных организаций к польским властям могут повлиять на ход дела российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Варшаве по запросу Киева. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил, что Бутягин работал в том числе с польскими учеными.

На мой взгляд, самым действенным было бы обращение, конечно, научных кругов, то есть академий наук зарубежных стран. Активные массовые [обращения] к польским властям. Второе - это музейное сообщество. Оно в мире сильное, есть международная организация музеев, они тоже должны возвысить свой голос считает Мурадов

Ранее в защиту Бутягина выступили члены Византийского клуба.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с решением польского суда об экстрадиции Бутягина на Украину.

Археолога обвиняют в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. На Украине его могут осудить на 10 лет.