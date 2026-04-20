Москва20 апр Вести.Обвинения Киева в адрес российского археолога Александра Бутягина абсурдны, его арест носит откровенно политический характер. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. В минувшем марте суд Варшавы решил выдать археолога Киеву.

Арест Бутягина носит откровенно политический характер, никакой, так сказать, криминальной составляющей там нет... А самое главное, что придумано - изобретательные же наши противники, - что он уничтожал культурные ценности. Абсурдность состоит в том, что он открывал для человечества все эти артефакты замечательные, свидетельствующие о нашей древней культуре, сохранял их, а его обвиняют в том, что он уничтожал эти предметы... Речь идет о политическом заказе сказал Мурадов

Он отметил, что Бутягин работал в Крыму в том числе с польскими учеными. Более 20 лет он вел раскопки античного города Мирмекий в Керчи. Все находки передавались в крымские музеи.

Мурадов уверен, что допустить экстрадицию Бутягина в Киев нельзя.

Это прямая угроза будет его жизни. Человек он немолодой, есть у него проблемы определенные со здоровьем. Там уже ни о каком правосудии речь не идет подчеркнул постпред

Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва задействует "все механизмы" для помощи арестованному археологу Бутягину.