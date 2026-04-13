Москва13 апр Вести.Процесс по делу российского археолога Александра Бутягина, арестованного в Польше, является отвратительно политизированным, заявил спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости.

Известный российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических раскопок в Крыму​​​.

Варшавский окружной суд вынес решение о юридической допустимости экстрадиции Бутягина на Украину. Защита намерена обжаловать это решение.

Понятно, что украинцы хотят добиться его экстрадиции. Для них это была бы очень важная политическая победа. Но мы работаем не на политическом поле, а в правовом, и в нем невиновность Бутягина очевидна. Эта история имеет отвратительно политизированный характер приводит РИА Новости слова Швыдкого

Из-за явной политизированности следствия от адвокатов Бутягина требуется большая юридическая компетенция, подчеркнул Швыдкой.