Москва3 мая Вести.Археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" назвал неприятным обвинение украинской стороны, по которому он был задержан в Польше.

Как отметил ученый, претензии к нему со стороны Украины были выдвинуты из-за многолетних работ в крымском городе Мирмекий. Бутягин с 1999 года возглавлял Мирмекийскую археологическую экспедицию, в рамках работ были обнаружены тысячи артефактов и несколько уникальных кладов монет, ставших мировой сенсацией. Все находки хранятся в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи.

При этом Украина обвиняет археолога в уничтожении культурных ценностей с целью поиска предметов для личного обогащения.

Это все равно, что защитника животных обвинить в том, что он живодер... Памятник, которому я отдал большую часть жизни, а меня обвиняют, что я его уничтожал. Ну это как бы неприятно. Неприятно и обидно заявил Бутягин

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.