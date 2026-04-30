Бутягин намерен продолжить работу археологической экспедиции под Керчью Бутягин заявил, что вернется к руководству археологической экспедицией в Крыму

Москва30 апр Вести.Археолог Александр Бутягин намерен вернуться к руководству Мирмекийской археологической экспедиции. Об этом он сообщил ИС "Вести".

Думаю, что да [вернусь]. Вопрос сейчас стоит скорее о том, успею ли я организовать экспедицию до лета, потому что там необходимо еще досдать отчеты, а поскольку я вылетел на 5 месяцев, то это большой срок. Думаю, что, может быть, в мое положение войдут люди. И я думаю, что работы должны быть продолжены сказал он

Археолог ранее вел раскопки в древнегреческом городе Мирмекий на территории современного Крыма. Украинская сторона утверждала, что это подпадает под статью украинского УК. По запросу Украины Бутягин был задержан в Польше.

Впоследствии ученого удалось вызволить из Польши в рамках обмена. Бутягин выразил благодарность спецслужбам России за свое спасение.