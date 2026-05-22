Археолог Бутягин ответил, продолжит ли он проводить исследования в Крыму Археолог Бутягин продолжит проводить исследования в Мермекии

Москва22 мая Вести.Археолог Александр Бутягин, вернувшийся в Россию после задержания в Польше, продолжит проводить исследования в античном городе Мермекий, который находится на территории современной Керчи. Об этом он рассказал информационной службе "Вести".

Я с 1999 года руковожу экспедицией на городище Мермекий на территории Керчи и никуда пока оттуда не собираюсь уходить, а [буду] продолжать исследования на этом давно известном и неплохо, но далеко не до конца исследованном памятнике рассказал Бутягин

Ранее сообщалось, что Бутягин стал участником международной научной конференции "XXVII Боспорские чтения", проходящей в Музее каменных древностей в Керчи.