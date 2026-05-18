Москва18 маяВести.Археолог Александр Бутягин, вернувшийся в Россию после задержания в Польше, снова приехал в Крым. Об этом РИА Новости рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина.
Александр Михайлович Бутягин снова на крымской землезаявила Умрихина
Как уточняется, археолог стал участником международной научной конференции "XXVII Боспорские чтения", проходящей в Музее каменных древностей в Керчи.
Российского ученого Бутягина задержали по запросу Украины в начале декабря 2025 года в Польше. Представителя Эрмитажа подозревали в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму.
В рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией Бутягин был освобожден из польской тюрьмы. 1 мая он вернулся в Петербург.