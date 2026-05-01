Археолог Бутягин, освобожденный из-под ареста в Польше, вернулся в Петербург

Археолога Бутягина на Московском вокзале в Санкт-Петербурге встречала жена Археолог Бутягин, освобожденный из-под ареста в Польше, вернулся в Петербург

Москва1 мая Вести.Сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин, освобожденный из-под ареста в Польше, вернулся в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости​​​.

На Московском вокзале его встречала жена.

Поезд, на которым ехал ученый, прибыл на Московский вокзал в 07.00 мск уточняется в публикации

С вокзала он поехал домой, затем он планирует навестить родных.

Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Его обвинили в проведении якобы незаконных археологических раскопок в Крыму. На Украине в случае экстрадиции ученому могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягина и супругу бойца РФ, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Ранее Александр рассказал, что в польской тюрьме у него сложились нормальные отношения с сокамерниками и не возникало конфликтных ситуаций.

Из заключения археолог вышел в хорошей моральной и физической форме. Реабилитация и помощь медиков ему не понадобилась.