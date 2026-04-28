Близкие археолога Бутягина рассказали, когда он планирует приехать в Петербург Археолог Бутягин рассчитывает вернуться в Петербург к 1 мая

Москва28 апр Вести.Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин рассчитывает вернуться домой, в Санкт-Петербург, в течение нескольких дней. Предположительно, он прибудет в Северную столицу к пятнице, 1 мая, сообщили близкие ученого в соцсети.

Сейчас Бутягин находится на территории Белоруссии. По сообщению родных, у него пока нет доступа к средствам связи, поскольку его мобильный телефон и ноутбук были изъяты по запросу Украины и остаются под арестом. Адвокаты археолога намерены обжаловать удержание его личных вещей и добиться их возврата.

Тем не менее ему удалось связаться с коллегами из Эрмитажа и сообщить, что с ним все в порядке и к пятнице он надеется быть дома говорится в заявлении

Заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа Александр Бутягин был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Киева. Украинская сторона обвинила его в археологических работах на территории Крыма.

28 апреля 2026 года ученого и супругу российского военного обменяли на двух молдавских офицеров. Обмен состоялся границе Белоруссии и Польши.