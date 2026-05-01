Освобожденный ученый Бутягин поделился планами после возвращения в Петербург Освобожденный археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Москва1 мая Вести.Российский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, вернувшийся в Санкт-Петербург после освобождения из польского заключения, поделился своими планами. Ученый намерен посвятить ближайшее время восстановлению сил.

В первую очередь я собираюсь немножко отдохнуть, потому что от самой границы все время я в каком-то движении нахожусь, а надо немножко расслабиться и подумать признался он в беседе с представителями СМИ

Говоря о своем освобождении, Бутягин отметил, что верил в подобный исход событий.

Так и должно было случиться, оно так и случилось. Я надеялся и держался — и, как видите, не в самом плохом состоянии сейчас, все хорошо добавил он

Научный сотрудник был задержан в Польше в декабре 2025 года по требованию Киева из-за его профессиональной деятельности в Крыму. Несмотря на решение варшавского суда об экстрадиции и поданную апелляцию, ученый был освобожден в рамках обмена заключенными, состоявшегося ранее на границе Польши и Белоруссии.