Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы Бутягину после обмена на границе первым делом захотелось чая и бутербродов

Москва30 апр Вести.Сотрудник Государственного Эрмитажа, археолог Александр Бутягин поделился подробностями своего освобождения в рамках обмена на границе с Белоруссией. По словам ученого, после длительного заключения он первым делом почувствовал потребность в "обычной еде", так как за время пребывания в польской тюрьме сильно устал от однообразного рациона. Специально для него на месте были подготовлены чай и бутерброды.

Бутягин также сообщил о технических сложностях: его личный телефон остался у польской стороны, из-за чего он не смог оперативно связаться с семьей. Попытка дозвониться супруге оказалась неудачной. В результате первыми, с кем ученый вышел на связь, стали его коллеги из Эрмитажа. Археолог отметил, что чувствует себя нормально и не нуждается в услугах медиков.