Бутягин: какие-то ценности в Европе работают, но многие из них только на словах

Бутягин развенчал миф о ценностях, которыми гордится Европа Бутягин: какие-то ценности в Европе работают, но многие из них только на словах

Москва30 апр Вести.Освобожденный из-под ареста в Польше археолог Александр Бутягин в интервью ИС "Вести" заявил, что декларируемые в ЕС ценности не работают.

Мне кажется, что им все-таки нужно получше понимать, что они хотят. Как бы ценности декларируются, кое-что из этого работает, но во всяком случае, в польской системе, с которой я столкнулся, многие из этих ценностей только на словах. Поэтому не стоит надеяться, что они сработают отметил ученый

Ранее Бутягин заявил, что вся юридическая система Польши работает на осуждение обвиняемого. По его словам, это стало понятно не только из его собственного дела, но и из рассказов тех, с кем ему пришлось провести время в СИЗО.