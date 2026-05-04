Москва4 маяВести.Псевдодрузья Александра Бутягина, которого противозаконно удерживали в Польше, подставили российского археолога под операцию спецслужб Европы. Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В заявлении, которое распространила пресс-служба музея, говорится, что исследователя обманом заманили в "привлекательный тур".
Государственный Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужбсчитает Пиотровский
Он также отметил, что ситуация с ученым стала опасным прецедентом в сфере изучения памятников культурного наследия. По его словам, подобные случаи создают риск перехода от правовых и научных дискуссий к силовым методам решения споров.
Создан страшный прецедент и соблазн: применять силовые действия для решения споров, связанных с научным изучением памятников культурного наследияподчеркнул Пиотровский
Он указал, что в мире нередко возникают разногласия по поводу раскопок и принадлежности их результатов, однако теперь, по его мнению, появляется опасная тенденция решать такие вопросы через давление на ученых и музейных сотрудников.
Ранее Пиотровский сообщил, что Бутягин вернулся к работе в Эрмитаж. Он вышел из "затянувшегося отпуска".