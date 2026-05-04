Бутягина подставили под операцию спецслужб Европы Пиотровский: псевдодрузья Бутягина подставили его под операцию Европы

Москва4 мая Вести.Псевдодрузья Александра Бутягина, которого противозаконно удерживали в Польше, подставили российского археолога под операцию спецслужб Европы. Об этом заявил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В заявлении, которое распространила пресс-служба музея, говорится, что исследователя обманом заманили в "привлекательный тур".

Государственный Эрмитаж не благодарит тех псевдодрузей нашего товарища, которые заманили его в привлекательный тур и подставили под операцию европейских спецслужб считает Пиотровский

Он также отметил, что ситуация с ученым стала опасным прецедентом в сфере изучения памятников культурного наследия. По его словам, подобные случаи создают риск перехода от правовых и научных дискуссий к силовым методам решения споров.

Создан страшный прецедент и соблазн: применять силовые действия для решения споров, связанных с научным изучением памятников культурного наследия подчеркнул Пиотровский

Он указал, что в мире нередко возникают разногласия по поводу раскопок и принадлежности их результатов, однако теперь, по его мнению, появляется опасная тенденция решать такие вопросы через давление на ученых и музейных сотрудников.

Ранее Пиотровский сообщил, что Бутягин вернулся к работе в Эрмитаж. Он вышел из "затянувшегося отпуска".