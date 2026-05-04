Москва4 маяВести.Освобожденный из-под ареста в Польше в рамках обмена российский археолог Александр Бутягин с понедельника, 4 мая, вернулся на работу в Эрмитаж. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
В заявлении, распространенном пресс-службой Эрмитажа, он поделился, что Бутягин вышел из "затянувшегося отпуска".
Александр Михайлович вернулся из затянувшегося отпуска и с сегодняшнего дня возвращается на работу после пребывания в польском пленусказал Пиотровский
Ранее Бутягин назвал свою историю в Польше поучительной. Он отметил, что декларируемые ценности не всегда соответствуют реальным.