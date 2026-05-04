Археолог Бутягин вернулся на работу в Эрмитаж

Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин вышел на работу в Эрмитаже Археолог Бутягин вернулся на работу в Эрмитаж

Москва4 мая Вести.Освобожденный из-под ареста в Польше в рамках обмена российский археолог Александр Бутягин с понедельника, 4 мая, вернулся на работу в Эрмитаж. Об этом сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

В заявлении, распространенном пресс-службой Эрмитажа, он поделился, что Бутягин вышел из "затянувшегося отпуска".

Александр Михайлович вернулся из затянувшегося отпуска и с сегодняшнего дня возвращается на работу после пребывания в польском плену сказал Пиотровский

Ранее Бутягин назвал свою историю в Польше поучительной. Он отметил, что декларируемые ценности не всегда соответствуют реальным.