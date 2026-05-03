Бутягин: задержание в Польше стало для меня политическим уроком

Археолог Бутягин назвал поучительной свою историю в Польше Бутягин: задержание в Польше стало для меня политическим уроком

Москва3 мая Вести.Декларируемые странами ценности не всегда соответствуют этому в действительности, заявил в комментарии ИС "Вести" археолог Александр Бутягин.

Мой главный урок в том, что декларируемые ценности не всегда соответствуют реальным. И, если говорить о политическом уроке, надо быть очень внимательным, соответствуют ли они в конкретном месте, куда ты собираешься сказал он

Ранее освобожденный из-под ареста в Польше археолог Александр Бутягин в интервью ИС "Вести" заявил, что декларируемые в ЕС ценности не работают.

28 апреля Бутягин и супруга военнослужащего России, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.