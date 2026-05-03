Бутягин: считал, что страны ЕС не будут участвовать в охоте на меня

Бутягин рассказал о своем разочаровании Европой Бутягин: считал, что страны ЕС не будут участвовать в охоте на меня

Москва3 мая Вести.Освобожденный из-под ареста в Польше археолог Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" рассказал о своем разочаровании в Европе.

Действительно, я считал, что европейские страны, которые декларируют гуманитарные ценности, не будут участвовать в охоте на меня. Польша оказалась, как сказал мой адвокат, очень хорошим другом Украины сказал ученый

Ранее Бутягин заявил, что вся юридическая система Польши работает на осуждение обвиняемого.

Ученого удалось вызволить из Польши в рамках обмена. Бутягин выразил благодарность спецслужбам России за свое спасение.