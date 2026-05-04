Москва4 мая Вести.Археолог Эрмитажа Александр Бутягин, освобожденный из-под ареста в Польше, заявил, что его преследование не закончено. Его слова передает агентство ТАСС.

Уточняется, что археолог опасается повторного ареста в Европе.

Ничего абсолютно не закончено. Просто как бы прекращен мой арест по требованию Украины на территории Польши. Если, допустим, вдруг сейчас у меня возникнет странная идея снова поехать в Польшу, они снова меня там по тому же самому запросу или по новому тут же арестуют. Ничего не закончилось в этом смысле