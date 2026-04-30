Дипломаты будут предупреждать о рисках выезда за границу после кейса Бутягина Бутягин: дипработники пообещали предостерегать других от визитов за рубеж

Москва30 апр Вести.Российские дипломаты будут предостерегать других ученых о рисках выезда за границу в свете кейса Александра Бутягина. И сам археолог, поделился он в интервью ИС "Вести", намерен также предупреждать своих коллег.

Ну да [будут предупреждать]. Собственно, многие об этом разговаривали даже до этой поездки. И наши дипломатические работники тоже сказали, что будут специально предупреждать еще об этом добавил ученый

Ранее Бутягин предположил, что идею его задержания польской стороне подали украинские археологи. После обмена он выразил благодарность спецслужбам России за свое спасение.