"Я поступил беспечно": Бутягин призвал коллег к осторожности за границей

Москва11 мая Вести.Российским ученым следует консультироваться со специалистами перед поездками за границу и соблюдать осторожность во время пребывания за пределами родины. С таким призывом в интервью ТАСС выступил археолог и руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа в Крыму Александр Бутягин.

Ученый провел в польском СИЗО около пяти месяцев после того, как 4 декабря 2025 года его задержали местные спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы в рамках его европейского лекционного тура.

Я, конечно, посоветую своим коллегам консультироваться заранее с теми, кто в этом разбирается. Я поступил беспечно. Я это признаю сказал он

Археолог при этом отметил, что до Польши благополучно посетил Кипр и Италию, где ни один представитель власти не заинтересовался им. Тогда Бутягин решил, что "Европа не хочет играть в эту игру".

Также ученый заявил, что ранее не знал о праве каждой страны самостоятельно решать, как поступать в отношении запросов о задержании.

Это как бы слишком большая лотерея и для самого человека, и для его родственников, и еще кучи людей, которые приняли участие – денежное, информационное или деятельное в моей судьбе. Не нужно так людей напрягать, лучше с самого начала проконсультироваться подчеркнул собеседник агентства

Бутягин порекомендовал коллегам по цеху перед поездкой проверять через доступные источники, какие страны сотрудничают с Украиной. В случае, если совершенно точно известно, что "вас преследуют, лучше проконсультироваться".