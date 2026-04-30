Москва30 апр Вести.Вся юридическая система Польши работает на осуждение, заявил археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в интервью ИС "Вести".

У меня есть некоторые вопросы к правовым институтам Польши. Когда с этим столкнулся, стало видно, как различны страны Европы и по отношению к России, и по отношению ко мне конкретно. Я еще имел возможность разговаривать с сокамерниками и с другими заключенными, общаться, насколько позволял языковый барьер. Конечно, мой польский [язык] серьезно улучшился, но в основном там по-английски говорят, многие говорят по-русски. И все-таки польская юридическая система очень полицейская. В этом нет никаких сомнений. И даже не беря мой кейс. Все работает на осуждение, так, довольно жестко сказал археолог

Также Бутягин рассказал об условиях содержания в польском СИЗО.

Польские спецслужбы задержали Александра Бутягина в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвинял ученого в проведении якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте 2026 года окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции Бутягина на Украину, где ему могло грозить до 10 лет заключения.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.