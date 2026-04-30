Бутягин рассказал, как его в Польше задержали две женщины-военные

Археолог Бутягин рассказал детали своего задержания в Польше Бутягин рассказал, как его в Польше задержали две женщины-военные

Москва30 апр Вести.Вернувшийся из Польши в результате обмена заключенными археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин в комментарии ИС "Вести" рассказал о дне, когда его задержали.

Задержали утром в гостинице, я должен был читать лекцию. Спустился [в отеле] позавтракать. Вижу, ко мне двигаются две женщины – подполковник и майор польской спецслужбы. Повели в номер, обыскали, собрали и повезли к ним в штаб-квартиру рассказал он

Ранее Бутягин предположил, что идею его задержания подали украинские археологи. Бутягин также выразил благодарность спецслужбам России за свое спасение.

28 апреля Бутягин и супруга военнослужащего России, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.