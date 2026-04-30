Бутягин рассказал, кого считает причастным к его задержанию Бутягин: на Западе формируют негативный образ о России

Москва30 апр Вести.Александр Бутягин предположил, что идею его задержания подали украинские археологи. Об этом археолог, сотрудник Государственного Эрмитажа, рассказал в комментарии ИС "Вести".

По его мнению, само обвинение против него в якобы уничтожении культурных ценностей связано с попыткой формирования в общественном сознании негативного образа России.

Главное [для них] — это общественное создание негативного образа России. [В духе того], что мало того, что идет война, сражаются люди, так еще и культурные ценности они уничтожают. Вот, посмотрите, живого "уничтожителя культурных ценностей" поймали. Ну и, насколько я понимаю, в какой-то момент несколько лет назад появились украинские археологи, которые подали эту идею отметил Бутягин

Ранее вызволенный из Польши археолог Бутягин выразил благодарность спецслужбам России за свое спасение.

28 апреля Бутягин и супруга военнослужащего России, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.