Бутягин признался, что задержание в Польше не стало для него большим удивлением Археолог Бутягин: задержание в Польше не стало большим удивлением

Москва30 апр Вести.Вернувшийся из Польши в результате обмена заключенными археолог Александр Бутягин рассказал в комментарии ИС "Вести", что не был удивлен своему задержанию.

Он предположил, что идею его задержания подали украинские археологи.

Сказали есть претензии Украины по части незаконных раскопок. Я знал об этом. Не то что был удивлен, но до этого бывал в Италии и ничего не случилось, но казалось, что это небезопасно. Повезли к прокурору, после чего в КПЗ, потом суд по аресту, а потом в тюрьму отметил Бутягин

Археолог в комментарии ИС "Вести" выразил благодарность за свое спасение.

28 апреля Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, были обменяны на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.