Москва28 апр Вести.Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин и супруга российского военного из Приднестровья возвращаются на родину в результате обмена, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

28 апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны – российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах говорится в сообщении ЦОС

Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, прибывших в Россию с целью проведения разведки. Обмен состоялся в результате многоэтапной операции, проведенной ФСБ России совместно с белорусским КГБ.

Российский ученый, археолог Александр Бутягин был задержан декабре 2025 года в Польше по запросу украинской стороны. В марте 2026 года суд в Варшаве одобрил экстрадицию ученого на Украину.