Генерал Гурулев высказался о возможной осенней мобилизации в России Генерал Гурулев: противник специально разгоняет слухи про мобилизацию

Москва10 авг Вести.На сегодняшний день для мобилизации в России нет никаких предпосылок. Таким мнением поделился депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

Как отметил парламентарий, слухи о мобилизации распространяются для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Ну, это же противник разгоняет специально слухи про мобилизацию для того, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России. … Ну с чего решили, что именно осенью будет мобилизация? заявил депутат в интервью "Царьграду"

Кроме того, Гурулев приравнял слухи про мобилизацию к ударам по Wildberries и НПЗ. По его мнению, противник таким образом пытается раскачать ситуацию внутри РФ.

Он добавил, что эту тему не стоит поднимать, чтобы лишний раз не "будоражить" людей.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в мобилизации нет никакой необходимости.