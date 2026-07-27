Картаполов связал с передозировкой слова Зеленского о мобилизации в РФ Картаполов назвал фантазиями слухи о мобилизации в РФ

Москва27 июл Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о некой мобилизации в России, которую могут провести осенью, связаны с употреблением им наркотических веществ. Такое мнение ИС "Вести" выразил председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в России нет необходимости в проведении мобилизации, так как основной способ комплектования Вооруженных сил – добровольный.

Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полет фантазии стал вообще неограниченным сказал Картаполов

Ранее Зеленский заявил, что вопрос мобилизации на Украине требует нового подхода.