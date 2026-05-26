Москва26 маяВести.Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с MK.RU прокомментировал неожиданное заявление Владимира Зеленского о скором завершении активной фазы боевых действий — якобы уже к ноябрю.
По мнению парламентария, глава киевского режима вновь выдал желаемое за действительное.
Зеленский это взял с той же полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания. Закончить в ноябре ликвидацию террористической организации "Украина" мы, наверное, можем… Мы, в общем-то, и стараемся не спешить именно потому, что громадное большинство жителей Украины – русскиесказал Вассерман
При этом он подчеркнул, что Зеленский может завершить боевые действия только своей капитуляцией. Депутат допустил, что тот может попросить амнистии и разрешения на выезд. Но тогда ему грозит смерть из-за малейшей возможности что-то рассказать из известного ему.
Почему киевский режим затягивает реальные мирные переговоры, Вассерман объяснил просто.
Сегодня все захваченные ресурсы их интересуют только как средство подольше затянуть драку и за это время успеть выцыганить со своих нанимателей - коллективного Запада - как можно побольшесказал он
Отвечая на вопрос о заявлении МИД РФ по системным ударам по Киеву и эвакуации дипломатов, Вассерман выразил мнение, что на Западе к этому отнеслись спокойно лишь публично. На деле же эвакуация будет проходить негласно, так как серьезное отношение к России сломает публичную политику Запада.