Вассерман назвал слова Зеленского о конце СВО в ноябре неосуществимой мечтой Вассерман: Киев затягивает переговоров, чтобы выторговать больше у Запада

Москва26 мая Вести.Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с MK.RU прокомментировал неожиданное заявление Владимира Зеленского о скором завершении активной фазы боевых действий — якобы уже к ноябрю.

По мнению парламентария, глава киевского режима вновь выдал желаемое за действительное.

Зеленский это взял с той же полки, где лежат прочие все его неосуществленные желания. Закончить в ноябре ликвидацию террористической организации "Украина" мы, наверное, можем… Мы, в общем-то, и стараемся не спешить именно потому, что громадное большинство жителей Украины – русские сказал Вассерман

При этом он подчеркнул, что Зеленский может завершить боевые действия только своей капитуляцией. Депутат допустил, что тот может попросить амнистии и разрешения на выезд. Но тогда ему грозит смерть из-за малейшей возможности что-то рассказать из известного ему.

Почему киевский режим затягивает реальные мирные переговоры, Вассерман объяснил просто.

Сегодня все захваченные ресурсы их интересуют только как средство подольше затянуть драку и за это время успеть выцыганить со своих нанимателей - коллективного Запада - как можно побольше сказал он

Отвечая на вопрос о заявлении МИД РФ по системным ударам по Киеву и эвакуации дипломатов, Вассерман выразил мнение, что на Западе к этому отнеслись спокойно лишь публично. На деле же эвакуация будет проходить негласно, так как серьезное отношение к России сломает публичную политику Запада.