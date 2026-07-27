Москва27 июлВести.В новом созыве Госдумы должно быть больше военнослужащих. Такую надежду выразил ИС "Вести" председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Я считаю, что наш комитет сделал все от него зависящее, чтобы наша армия стала более могущественнее, эффективнее, а человек в погонах лучше и качественнее служил, а его близкие были защищены как можно сильнее. [В новом созыве будет больше военных] я надеюсь, что это будет так. Время такое сейчассказал он
Ранее Андрей Картаполов заявил, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского об осенней мобилизации в России связаны с употреблением им наркотических средств.