Москва27 июл Вести.В новом созыве Госдумы должно быть больше военнослужащих. Такую надежду выразил ИС "Вести" председатель комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Я считаю, что наш комитет сделал все от него зависящее, чтобы наша армия стала более могущественнее, эффективнее, а человек в погонах лучше и качественнее служил, а его близкие были защищены как можно сильнее. [В новом созыве будет больше военных] я надеюсь, что это будет так. Время такое сейчас