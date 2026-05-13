Депутат Картаполов призвал самим решать конфликт с Украиной, не полагаясь на США

Москва13 мая Вести.России нужно самой решать конфликт с Украиной, не дожидаясь "избавления" от США. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в интервью ИС "Вести".

По словам депутата, конец украинского конфликта уже виден, и он неминуем. Однако, чтобы победа к России пришла быстрее, не только военным, но и всем остальным на своих рабочих местах нужно трудиться и помогать.

Что же касается американцев, то у них свои задачи, если они заинтересованы в урегулировании этого конфликта, пусть помогают, но "никто не даст нам избавления: ни бог, ни царь и не герой", да и не американский президент. Мы сами должны решать проблемы, и наш президент всегда об этом говорит подчеркнул Картаполов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в победе РФ в СВО.