Карасин: НАТО начинает понимать, что время работает на Россию в вопросе СВО

Москва10 апр Вести.В НАТО начинают осознавать, что время в конфликте на Украине работает на стороне России. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в интервью ИС "Вести".

Надо дать времени поработать. Надо, чтобы наши ребята, наши герои, … сделали свою работу добросовестно. А там будет видно. Время работает на нас. И НАТО, по-моему, сейчас начинает это понимать сказал сенатор

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цель России – добиться стабильного и прочного мира, а не ограничиваться перемирием.