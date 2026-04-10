Сенатор Карасин: план НАТО на ослабление России сделал ее только сильнее

Москва10 апр Вести.НАТО хотела ослабить Россию, вызвать политический и экономический раскол, однако ее план только сплотил страну. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, концепция НАТО в отношении России была утверждена около 20 лет назад.

Это план, который они реализуют, но они-то хотели ослабить Россию, вызвать здесь раскол политический, экономический, упадок политической идеи. На самом деле они наоборот сплотили Россию. Экономика стала более независимой от всяких внешних вливаний и инвестиций. Мы взялись за ум по-новому сказал сенатор

Также Карасин отметил, что НАТО начинает осознавать, что время в конфликте на Украине работает на стороне России.