Европа повторяет ошибки своих дедов, которые хотели сделать РФ меньше

Москва10 апр Вести.Европа повторяет ошибки своих дедов, которые хотели сделать Россию меньше. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, там всегда с нелюбовью относились к огромной России.

Европа повторяет исторические ошибки своих дедов и прадедов, потому что там всегда … пытались сделать все … чтобы ее минимизировать как-то, чтобы она ослабла, чтобы она стала мельче сказал Карасин

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил о необходимости сотрудничества по безопасности между Россией, Китаем, Ираном и КНДР.