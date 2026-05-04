Депутат Исаев назвал ошибку, которую совершили США и Европа Исаев: ЕС в отношении РФ совершает ту же ошибку, что и США в отношении Ирана

Москва4 мая Вести.Европа совершает в отношении России ту же ошибку, которую президент США Дональд Трамп совершил в отношении Ирана. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По словам парламентария, Иран долгое время аккуратно реагировал на действия США, и Трамп решил, что так будет всегда, но переход красных линий Вашингтоном привел к тому, что Тегеран начал воевать по-настоящему.

В отношении Ирана Трамп совершил ту же ошибку, которую прямо сейчас Европа совершает в отношении России. Ведь мы же помним, что Иран долгое время довольно аккуратно реагировал на все атаки, наскоки со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, убили руководителя Корпуса стражей исламской революции, а чем ответил Иран? Какие-то две болванки запустил по пустой американской базе, и вроде бы в расчете. И Трамп решил, что так будет всегда. Но выяснилось, что красные линии на самом деле существуют. И переход этих красных линий привел к тому, что Иран начал воевать с ним по-настоящему. И сейчас Трамп не знает, как выпутаться из этой ситуации. Потому что его стратегия строилась на том, что он давит, давит, давит и не получает адекватных ответов. Практически точно так же сейчас себя Европа ведет в отношении России заявил Исаев

Ранее глава Белого дома заявил, что американские силы не покинут Ближний Восток раньше времени и намерены довести дело до конца.