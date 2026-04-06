Депутат Исаев: если бы не позиция Путина, США угрожали бы РФ "каменным веком"

Москва6 апр Вести.Если бы у России не было ядерного оружия и твердой позиции президента Владимира Путина, то угрозы США об отбрасывании в "каменный век" распространялись бы не только на Иран, но и на РФ. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

По мнению Исаева, в американском руководстве за годы произошло много изменений, и только эти факторы позволяют Москве сдерживать Вашингтон.

Мы видим, какую эволюцию прошло американское руководство за эти годы. И мы должны понимать, что, если бы не наше ядерное оружие, не решительная позиция нашего президента и нашего государства, сегодня в каменный век вбамбливали бы нас заявил Исаев

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в ходе обращения к нации пригрозил Ирану нанесением мощных ударов, которые отбросили бы республику в "каменный век, где им самое место".