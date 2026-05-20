Москва20 мая Вести.Принятие Конгрессом США антивоенной резолюции по Ирану станет для американского лидера Дональда Трампа серьезной пощечиной. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, демократы уже восемь раз выносили этот документ на голосование, и он привел к определенному расколу в рядах республиканцев.

На этой неделе, я думаю, там ближе к концу недели, скорее всего, довольно любопытно пройдут в Конгрессе очередные голосования в контексте принятия антивоенной резолюции по Ирану. То есть демократы уже восемь раз эту резолюцию выставляли, восемь раз ее отклоняли, но постепенно там все-таки определенное брожения среди республиканцев формируется. Я так понимаю, что в четверг-в пятницу постараются уже там в 8-9 раз выставить. Есть действительно шанс того, что ее все-таки примут… не с наскока, а вот так вот уже по инерции, пользуясь проблемами и расколом республиканцев. Для Трампа это будет, конечно, тоже серьезная символическая пощечина. То есть, кроме того, что как бы и вовне у него проблемы все нарастают и усугубляются, и внутри страны Конгресс уже откровенно бунтует отметил Дудаков

Американист дополнил, что, если Трамп захочет продолжить боевые действия против Ирана в обход решения Конгресса или наложит вето на данный законопроект, факт отсутствия одобрения, финансов и возможности пополнять арсеналы Пентагона, станет для него нелегким испытанием.

Ранее Трамп заявил, что США отложили удары по Ирану на два-три дня. Он отметил, что Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны попросили Вашингтон сделать паузу.