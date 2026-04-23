Шхагошев: нападение США на Иран заставило страны думать о создании своего ЯО

Москва23 апр Вести.После нападения США на Иран уже 10 стран заявили о необходимости создания ядерного оружия. Такое мнение ИС "Вести" озвучил заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Он отметил, что если не прислушаться к позиции президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, то весь мир войдет в ядерную гонку.

Конфликт [на Ближнем Востоке] закончится. … Но если не прислушаться к словам нашего президента Путина и лидера Пекина, что может быть? Да то, что уже происходит: десять стран сегодня заявили о том, что необходимо приступить к созданию ядерного оружия. Почему это возникает? Да потому что они видят: если у тебя нет защиты, как в Северной Корее, то тебя готовы задавить силой любым путем объяснил Шхагошев

Ранее Шхагошев заявил, что для восстановления мировой экономики от последствий войны США и Ирана потребуется около года.