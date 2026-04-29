Москва29 апр Вести.США должны понять, что запугать Иран им не удастся, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Мне кажется, [президент США Дональд] Трамп сейчас сам загнал себя в такую ловушку, из которой выбираться будет крайне тяжело. Уже третий авианосец приблизился к региону, а значит, блокада усиливается со стороны американцев, и я не исключаю, что будет попытка проведения какой-то ограниченной наземной операции по иранскому побережью. Конечно, это будет тогда сигналом к большой войне. Это очень опасная тенденция. Хотя, повторяю, американцы должны были понять, что Иран запугать им не удастся. Иран показал, что совершенно четко отвечает за свои слова. Они сказали, что они будут бороться за свои национальные интересы и от них не отказываются