Совбез РФ: конфликт между США и Ираном может вновь усилиться

В Совбезе РФ предупредили о возможном новом обострении конфликта Ирана и США Совбез РФ: конфликт между США и Ираном может вновь усилиться

Москва14 апр Вести.Если США и Иран не смогут договориться, боевые действия между странами могут возобновиться с большей интенсивностью, указали в аппарате Совета безопасности РФ.

В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностью говорится в заявлении

Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие два дня в столице Пакистана Исламабаде может состояться очередной раунд переговоров в Ираном.

Седьмого апреля Трамп сообщал, что Вашингтон откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, Вашингтон и Тегеран подготовят в ближайшие две недели окончательный вариант соглашения.