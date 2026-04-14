Москва14 апрВести.Если США и Иран не смогут договориться, боевые действия между странами могут возобновиться с большей интенсивностью, указали в аппарате Совета безопасности РФ.
В случае недостижения в ходе переговоров намеченных целей по истечении двух недель боевые действия могут возобновиться с большей интенсивностьюговорится в заявлении
Ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие два дня в столице Пакистана Исламабаде может состояться очередной раунд переговоров в Ираном.
Седьмого апреля Трамп сообщал, что Вашингтон откладывает на две недели нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. По его словам, Вашингтон и Тегеран подготовят в ближайшие две недели окончательный вариант соглашения.