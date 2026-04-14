Москва14 апрВести.В настоящее время Иран все еще обладает значительным запасом оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат Совбеза России.
Уточняется, что комментарий дан по в связи с ситуацией в ближневосточном регионе в условиях двухнедельного перемирия между американской и иранскими сторонами.
В сообщении также говорится о том, что, вопреки ожиданиям США и Израиля, разные социально-политические объединения Ирана сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные группы "ушли в глубокое подполье".
8 апреля американский лидер Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил о двухнедельном прекращении огня.
В конце февраля Израиль и США начали военные действия против Ирана. Иран ответил ударами по территории Израиля и по военным базам США на Ближнем Востоке.