Москва14 апрВести.Военное и государственное управление в Иране функционирует устойчиво, власти контролируют ситуацию в стране, говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
Отмечается, что боевые действия вокруг Ирана длились 39 суток, сейчас система военного и государственного управления в стране функционирует устойчиво.
На настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страныуказывают в Совбезе РФ
Ранее иранские власти сообщали, что успели до начала ударов США и Израиля разработать план управления страной в военное время.