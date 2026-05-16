Москва16 маяВести.Разведслужбы НАТО считают, что Иран сумел сохранить больше половины своего ракетного потенциала.
Разведывательные агентства стран альянса предупредили, что "у Ирана все еще есть доступ к большей части ракет и подземных объектов". По их данным, Тегеран сохранил не менее 60% своего ракетного потенциала, сообщает издание Independent со ссылкой на источники.
Так, по данным разведки США, 90% пусковых объектов и военных складских помещений Исламской Республики в настоящее время "частично или полностью функциональны".
В публикации резюмируется, что Иран способен продолжать ближневосточный конфликт месяцами.
Ранее газета The New York Times написала, что Иран сохранил коло 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о гораздо большем ущербе.
В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что у Исламской Республики осталась больше половины ракетного арсенала.
В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что у Тегерана сейчас гораздо больше ракет, чем до начала военной операции США и Израиля против страны.