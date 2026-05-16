Разведка НАТО выяснила, что Иран сохранил большую часть ракетного арсенала

Москва16 мая Вести.Разведслужбы НАТО считают, что Иран сумел сохранить больше половины своего ракетного потенциала.

Разведывательные агентства стран альянса предупредили, что "у Ирана все еще есть доступ к большей части ракет и подземных объектов". По их данным, Тегеран сохранил не менее 60% своего ракетного потенциала, сообщает издание Independent со ссылкой на источники.

Так, по данным разведки США, 90% пусковых объектов и военных складских помещений Исламской Республики в настоящее время "частично или полностью функциональны".

В публикации резюмируется, что Иран способен продолжать ближневосточный конфликт месяцами.

Ранее газета The New York Times написала, что Иран сохранил коло 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива, несмотря на слова президента США Дональда Трампа о гораздо большем ущербе.

В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что у Исламской Республики осталась больше половины ракетного арсенала.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что у Тегерана сейчас гораздо больше ракет, чем до начала военной операции США и Израиля против страны.