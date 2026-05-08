Москва8 мая Вести.У Ирана сейчас больше ракет, чем 28 февраля, когда США и Израиль начали военную кампанию против Тегерана. Так глава МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал публикацию в The Washington Post (WP) об оценке иранского ракетного потенциала.

По данным ЦРУ, как сообщило американское издание, у Тегерана осталось около 70% ракет и 75% пусковых установок.

ЦРУ ошиблось, сообщая, что у нас осталось 75% ракет и пусковых установок по сравнению с 28 февраля. Этот показатель на самом деле: 120% написал Аракчи в соцсети X

В документе американской разведки, на которой сослались американские журналисты, утверждалось, что во время перемирия с США Иран восстановил доступ почти ко всем своим подземным арсеналам, отремонтировал часть поврежденных при американских ударах ракет и даже произвел новые.

ЦРУ оценивает способность экономики Ирана выдерживать американскую морскую блокаду в течение еще трех -четырех месяцев. WP поставил под вопрос оптимизм президента США Дональда Трампа, который утверждает, что после "шести недель американской операции "Эпическая ярость" Тегеран будет вынужден заключить сделку с Вашингтоном из-за экономических проблем.

Ранее о сплоченности иранского народа перед лицом внешней угрозы заявил экс-сотрудник ЦРУ Джон Кириаку. Бывший директор ЦРУ Уильям Бернс в колонке для The New York Times от 24 апреля сформулировал три урока для Вашингтона, который надо извлечь из иранской военной кампании.