Москва19 апр Вести.Иран может вернуть себе до 70% своего довоенного арсенала. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных экспертов.

По оценкам американских военнослужащих и разведчиков, после нескольких недель войны у Исламской Республики осталось около 40% ударных беспилотников и более 60% ракетных установок. Кроме того, у Ирана достаточно запасов ракет и ракетных установок.

[Иран] извлек из пещер и бункеров около 100 систем, и его запас ракетных установок увеличился примерно до 60% от довоенного уровня. Иран также выкапывает свои запасы ракет, которые также оказались погребены под завалами после американских ударов по бункерам и складам. По некоторым оценкам, когда эта работа будет завершена, Иран сможет восстановить до 70% своего довоенного арсенала говорится в публикации

Авторы статьи уточнили, что оценки запасов ракет различаются, однако эксперты сходятся во мнении, что Иран достаточно вооружен, чтобы в будущем прекратить судоходство. На этом фоне, отмечает издание, Тегеран все активнее превращает контроль Ормузского пролива в главный способ стратегического сдерживания противника.

Ранее газета Financial Times, опираясь на публикации в иранских военных изданиях, отмечала, что Иран тщательно анализирует ход боевых действий между Россией и Украиной, чтобы модернизировать свои вооруженные силы в соответствии с реалиями современной войны.