Москва19 апр Вести.Иран тщательно анализирует ход боевых действий между Россией и Украиной, чтобы модернизировать свои вооруженные силы в соответствии с реалиями современной войны. Об этом пишет газета Financial Times, опираясь на публикации в иранских военных изданиях.

Журналисты FT изучили свыше 300 научных статей иранских военачальников, вышедших за последние пять лет. В них Тегеран оценивает как применение Россией ударных дронов, так и украинские методы производства беспилотников на 3D-принтерах. В итоге Иран сосредоточился на доступных технологиях и массовом вооружении подразделений. Кроме того, проявляется интерес к развитию кибервойны с использованием мелких дронов и искусственного интеллекта.

Реформы в иранской армии включают создание более маневренных боевых групп, пересмотр программ подготовки личного состава и тактики ведения операций. Крупные формирования в нынешних условиях теряют мобильность и становятся уязвимее. Представитель Командно-штабной академии Ирана Хоссейн Дадван предлагал властям соответствующие меры. А командиры Киумарс Хейдари и Абдолал Пуршасаб в журнале Strategic Defence Studies призывали привлекать новых специалистов и менять военные учения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что Москва не передавала Ирану разведданные для поддержки в противостоянии с США и Израилем. Сотрудничество двух стран ограничено военно-техническим соглашением, не затрагивающим обмен развединформацией.