КСИР: иранские войска ускоренно пополняют запасы ракет и БПЛА во время перемирия

Москва19 апр Вести.Иранские военные на фоне перемирия в ускоренном темпе пополняют запасы ракет и беспилотников. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Маджид Мусави, его слова приводит телерадиокомпания Исламской Республики.

Во время периода прекращения огня скорость поставок и загрузки пусковых площадок ракет и БПЛА у нас даже выше, чем до войны сказал Мусави

Он добавил, что враг оказался не способен так же пополнять запасы и сейчас вынужден поставлять их из других частей мира.

Они проиграли этот этап войны. Они потеряли [Ормузский] пролив, Ливан и весь регион подчеркнул командующий воздушно-космическими силами КСИР

Иран тщательно анализирует ход боевых действий между Россией и Украиной, чтобы модернизировать свои войска в соответствии с реалиями современной войны, писала ранее газета Financial Times.