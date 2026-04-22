Москва22 апр Вести.Ирану удалось сохранить значительную часть военного потенциала, включая тысячи ракет, беспилотников, а также большую часть Военно-воздушных сил и Военно-морских сил.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные американского разведсообщества.

В середине марта глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что военная мощь Исламской Республики вседствие наносимых американо-израильской авиацией ударов ослабла.

Согласно данным разведки, у Ирана остаются "свыше половины средств ВВС", а также "более половины специализированных кораблей ВМС, которые остаются невредимыми".

NBC News также напомнил, что на минувшей неделе глава разведывательного управления Пентагона Джеймс Адамс сообщил законодателям, что Иран располагает "тысячами ракет и дронов-камикадзе".

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана в конце февраля, а 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Исламской Республикой.

11 апреля делегации конфликтующих сторон провели первый раунд переговоров в столице Пакистана Исламабаде. Впоследствии стало известно, стороны из-за ряда разногласий не смогли достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании.

В ночь на 22 апреля президент США сообщил об одностороннем продлении режима прекращения огня с Тегераном до тех пор, пока иранцы не представят "единые предложения" по поводу урегулирования.

Интернет-портал портал Axios написал об ожиданиях Вашингтона реакции верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на объявленную инициативу.