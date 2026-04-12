Москва12 апр Вести.Ирану удалось сохранить значительную часть своей ядерной программы, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным журналистов, этот факт создает проблему для американских переговорщиков.

Отмечается, что американо-израильские атаки затронули в том числе исследовательские центры Ирана. При этом, добавляет издание, у Тегерана могли остаться центрифуги и подземные предприятия, где можно обогащать уран.

Газета также пишет, что некоторые подземные объекты, в том числе в районе города Натанз, могут оставаться недоступными даже для мощного вооружения.

Кроме того, как следует из материала, Исламская Республика сохранила значительный ракетный потенциал, а также может восстановить часть возможностей за счет подземных запасов и уцелевших пусковых установок.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшие между Вашингтоном и Тегераном переговоры, заявил, что сторонам удалось договориться по большинству вопросов, кроме ядерного.

28 февраля на Ближнем Востоке разгорелась война, когда США и Израиль напали на Иран.