В США выяснили, что Трамп "раздувает" масштаб ущерба ракетному арсеналу Ирана NYT: Иран сохранил около 70% ракетного арсенала, несмотря на слова Трампа

Москва13 мая Вести.Иран сохранил около 70% своего ракетного арсенала и восстановил доступ к большинству пусковых площадок в районе Ормузского пролива вопреки словам президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Исламской Республики, сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на американские разведданные.

По информации спецслужб, Тегеран "по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок по всей стране и сохранил около 70% своего довоенного ракетного арсенала".

Как утверждает издание, власти Ирана восстановили оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных объектов вдоль Ормузского пролива, что создает потенциальную угрозу для военных кораблей военно-морских сил США. Кроме того, Исламской Республике удалось вернуть доступ к почти 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране. Теперь они значатся частично или полностью готовыми к эксплуатации, говорится в материале.

Отмечается, что администрация Трампа и его военные советники преувеличили масштаб ущерба, нанесенного американскими Вооруженными силами ракетным объектам Ирана, недооценили стойкость ближневосточной страны и ее способность к скорому восстановлению.

В начале марта глава Белого дома заявлял, что в ходе военной операции Израиль и США уничтожили порядка 60% ракет и 64% предназначенных для них пусковых установок.

В свою очередь, NYT писала об истощении запасов ракет-перехватчиков у США и их союзников.

Сейчас американский лидер оценивает шансы на сохранение режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном всего в 1%. Данные портала Axios свидетельствуют о том, что Трамп рассматривает возможность возобновить войну с Ираном.